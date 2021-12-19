غريان تحقق فضية بطولة أثينا الدولية لزيت الزيتون للمرة الثانية على التوالي

أخبار ليبيا 24

نال، رجل الأعمال الليبي، جلال الملوشي، من مدينة غريان والمختص بمجال زيت الزيتون الميدالية الفضية للسنة الثانية على التوالي، في بطولة أثينا الدولية.

وتحصل زيت زيتون غريان على الترتيب الثاني في البطولة لسنة 2021 بمشاركة عشرات الدول لمسابقة زيت الزيتون. وذلك بعد إعلان نتائج المسابقة في نسختها السادسة، والتي تعد الأصعب من حيث المنافسة نظراً لكثرة عدد المشاركين.

واكتسب زيت زيتون غريان احترام قضاة من الطراز العالمي ومئات من منتجي زيت الزيتون، وذلك من جميع البلدان المنتجة لزيت الزيتون في العالم.

ومن جهته هنأ عميد بلدية غريان، يوسف بديري، رجال الأعمال جلال الملوشي المختص في مجال زيت الزيتون بفوزه بالميدالية الفضية في بطولة أثينا باليونان لسنتين متتاليتين 2020 و2021 وغيرها من الجوائز.

وجدد دعمه لكل رجال الأعمال والمتميزين في المدينة. واعتبر بديري أن الملوشي له دور كبير في العمل على جودة زيت الزيتون والرفع من الإنتاج عالي الجودة.

كما أوضح بديري، أن الملوشي نقل تجربته للعديد من المنتجين في المدينة. وساهم في إبراز زيت الزيتون الغرياني في عديد التظاهرات العالمية وبمجهودات ذاتية.

ويعد الزيتون من الأشجار المعمّرة، إذ يتجاوز عمر أشجاره مائة عام وأكثر في بعض المناطق الليبية.

كما أن الزيتون الليبي من أفضل الأصناف في العالم. ولا توجد إحصائيات حديثة في ليبيا. إلا أن هناك مَن يؤكد على وجود قرابة عشرة ملايين شجرة زيتون في عموم البلاد.

وتشتهر مدينة غريان كباقي مدن الغرب الليبي، تاريخيا بزراعة أشجار الزيتون. فضلا عن انتشار معاصر زيت الزيتون في أنحائها والتي تنتج أجود أنواع الزيت.