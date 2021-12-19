وزير الخارجية التونسي: الشعب الليبي كفيل بتحقيق تطلعاته للاستقرار

جدد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي التأكيد على أن الحل بيد الليبيين.

ونشر الجرندي عبر حسابه على “تويتر” صورة من لقائه برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي وصفه بأنه أخوي مميز.

وأوضح الوزير التونسي أن “اللقاء الذي جرى على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية، في اسطنبول، شهد النقاش حول آخر التطورات بليبيا، وأنه جدد التأكيد على موقف تونس الداعم لليبيا، والذي ما فتئ الرئيس قيس سعيد يعبر عنه وتأكيده على أن الحل بيد الليبيين، وأن الشعب الليبي كفيل وحده بتحقيق تطلعاته إلى الأمن والاستقرار والتنمية”.

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