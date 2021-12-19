المشري: نشيد بتنظيم دولة قطر لبطولة كأس العرب

قال خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري للدولة، نهنئ منتخب الجزائر الشقيقة لكرة القدم بفوزه في بطولة كأس العرب، ونتمنى الحظ الأوفر لمنتخب الأشقاء في تونس في المسابقات المقبلة.

وأضاف المشري في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك:” كما نشيد بتنظيم دولة قطر للبطولة التي جمعت المنتخبات العربية في أجواء تسودها الروح الرياضية، ونتمنى أن نرى منتخبنا الوطني في طليعة هذه المنتخبات في قادم المسابقات”.

وتوج منتخب الجزائر بلقب بطولة كأس العرب 2021، بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره التونسى، مساء أمس بهدفين دون مقابل، في المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت على ملعب “البيت”، فى نهائي البطولة التي تستضيفها قطر وتقام تحت رعاية الفيفا للمرة الأولى فى التاريخ.

وتبادل المنتخبان الهجمات فى الوقت الأصلى من المباراة من خلال العديد الفرص الخطيرة للتهديف لكن فشل لاعبو تونس والجزائر فى هز الشباك خلال التسعين دقيقة، ليتجه نهائي كأس العرب 2021 للأشواط الإضافية والتي نجح خلالها “محاربى الصحراء” في حسم الفوز والتتويج باللقب.