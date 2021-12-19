ناشطون في بنغازي يهددون بالعصيان المدني في حال تأجيل الانتخابات

أصدر ناشطو منظمات المجتمع المدني والمتقدمون بالترشح للانتخابات البرلمانية، عن مدينة بنغازي- الدائرة الثالثة، بياناً حول العملية الانتخابية، حصلت 218 على نسخة خاصة منه.

وقال مصدرو البيان إن هناك محاولات حالية للالتفاف على إرادة الشعب في الوصول لمرحلة الاستقرار وإنهاء الحالة المؤقتة التي استمرت عشر سنوات، مؤكدين رفضهم أي إزاحة أو تأجيل للانتخابات عن تاريخ 24 ديسمبر.

كما حمّل النشطاء والمترشحون كلاً من المجتمع الدولي، والبعثة الأممية، ومجلس النواب، والمجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، والحكومة المؤقتة، والمفوضية العليا للانتخابات، تداعيات المرحلة الحالية، وما قد تؤول له البلاد من فراغ سياسي وفوضى عارمة.

وأكد مصدرو البيان على ضرورة معاقبة معرقلي الانتخابات، مُهددين بتصعيد الموقف في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم، ومُنوّهين على اتخاذهم وضعية التظاهر المستمر حتى تاريخ 24 ديسمبر، وصولاً إلى العصيان المدني حتى إسقاط كافة الأجسام القائمة حالياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية