بيان تحذيري من بنغازي ضد تأجيل الانتخابات

أخبار ليبيا24

أصدر، نشطاء ومنظمات المجتمع المدني والمتقدمين للانتخابات البرلمانية عن مدينة بنغازي، اليوم السبت، بيانًا تحذيريًا من مغبة تأجيل الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك، في بيان مشترك بشأن العملية الانتخابية.

وأكد البيان على أن الليبيين ينتظرون بفارغ الصبر ومنذ أمد هذا الاستحقاق الانتخابي في الموعد الذي حدد وفقا لخارطة الطريق وفرضت على الليبيين وارتضوها على مضض لإنهاء حالة الانقسام السياسي في ليبيا.

تأجيل الانتخابات

ولفت البيان إلى أن هناك محاولة التفاف على إرادة الشعب الليبي الواضحة من خلال استلامهم بطاقاتهم الانتخابية. ولإنهاء الحالة المؤقتة التي سادت لمدة عشر سنوات وانتقال الليبيين لمرحلة الاستقرار. وشدد البيان على ضرورة عدم تأجيل أو إزاحة موعد الانتخابات كما هو محدد له في 24 ديسمبر 2021.

وجاء في البيان، ” نحمل المجتمع الدولي والبعثة الأممية ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والمفوضية العليا للانتخابات وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تداعيات المرحلة. وما قد تؤول له البلاد من فراغ سياسي وفوضى عارمة”.

عصيان مدني

ودعا البيان إلى التأكيد على معاقبة المعرقلين للعملية الانتخابية والسياسية دولية. وحذر البيان من أنه “في حال عدم الاستجابة لمطالب الشعب الليبي؛ فإننا سنضطر لتصعيد الموقف وصولا إلى تحقيق مطالبنا”.

كما أكد البيان على أنهم سيكون في حالة تظاهر مستمر إلى يوم 24 ديسمبر الجاري. وصولا إلى العصيان المدني وإسقاط كافة الأجسام القائمة حاليا.