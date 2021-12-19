الكوني ناعيا أطفال لغم ورشفانة: رحلوا دون أن يفهموا لماذا انفجرت وسطهم نفايات حروب الكبار

نعي موسي الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي، الأطفال الذين راحوا ضحية انفجار لغم أرضي بمنطقة ورشفانة.

وقال الكوني في تغريده له على حسابه الرسمي بموقع تويتر:” ل من جواد ورسيل وهوزان رضاء التومى، وميس ومحمد سمير التومي، وأنور ميلود التومي، وأحمد عصام بن صحة،هم وشم في القلب من وجع،وقد رحلوا زغب الحواصل دون وداع، دون أن يفهموا لماذا انفجرت وسطهم “نفايات”حروب الكبار البائسة،تعازينا لأهلنا في الجفارةتعازينا لليبيا، وكل فقد هو قطعة من وطن تُهدر”.

قالت وزارة الداخلية أمس ، إن انفجار إحدى مخلفات الحرب بمنطقة الطويبية بالجفارة أودى بحياة ثمانية أطفال وإصابة آخرين.

وفي إيجاز صحفي، قالت، بعد ورود بلاغ لمديرية أمن الجفارة مفاده وقوع انفجار بمنطقة الطويبية بمنزل عائلة التومى، وعلى الفور توجه أعضاء الشرطة والفرقة الفنية إلى عين المكان، وفور الوصل تبين أن سبب الانفجار كان نتيجة إحدى مخلفات الحروب منذ عام 2014، وأدى ذلك الانفجار لوفاة ثمانية أطفال وإصابة ثلاثة آخرين.

وتابعت الوزارة، في الوقت الذي تتقدم فيه وزارة الداخلية بأحر التعازي لأسر الضحايا، فإنها تنبه لكافة المواطنين بضرورة الابتعاد عن أي اجسام المشبوهة وتبليغ عنها فوراً للجهات المختصة لمنع وقوع مثل هذه المأسي والمحافظة على الأرواح والممتلكات.