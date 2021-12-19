الجرندي يُجدد التأكيد على موقف تونس الداعم لليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على موقف بلاده الداعم لليبيا، مذكراً بتصريحات قيس سعيد التي شدد فيها على أنّ الحل يجب أن يكون بيد الليبيين أنفسهم.

وكشف المنفي خلال اللقاء الذي عُقد على هامش أعمال قمة الشراكة الأفريقية التركية، عن مشاورات وصفها بالحثيثة تجري بين مختلف الأطراف، داعياً الجميع إلى مساندة المجلس في جهوده الرامية للدفع في اتجاه استقرار البلاد.

وثمّن المنفي موقف تونس وشعبها المساند والداعم لليبيا، حتى تسترجع أمنها واستقرارها وتلتفت إلى التنمية والبناء، وهو ما سيساهم بالتالي في أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

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