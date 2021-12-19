العبار: كل الأجسام السياسية في خارطة الطريق تعد منتهية بعد 24 ديسمبر

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قال النائب العام الأسبق وعضو ملتقى الحوار السياسي، عبدالرحمن العبار في تغريدة له عبر حسابه على تويتر إن جميع الأجسام السياسية التي انبثقت عن خارطة الطريق تعد منتهية بعد 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف العبار أن جميع الأجسام السياسية التي انبثقت عن ملتقى الحوار هي السبب الأساسي في تأخير إنهاء الأزمة في ليبيا.

وأشار إلى أن خارطة الطريق عندما حددت 24 ديسمبر، موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء جميع المراحل الانتقالية. ذلك يعني أنه بعد هذا التاريخ تعتبر جميع الأجسام السياسية القائمة والتي تعتبر السبب الأساسي في تأخير إنهاء الأزمة منتهية”.

وفي سياق ليس ببعيد حمل عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إبراهيم البابا المسؤولية الأساسية عن فشل إجراء الانتخابات في موعدها لمجلس النواب، وبعثة الأمم المتحدة .

وقال البابا في تصريح لأخبار ليبيا 24، السبت، إن مجلس النواب أصدر قوانين انتخابية من ناحية الإجراءات هي مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي .

وأوضح أنه من ناحية الموضوع فيها العديد من المسائل الدستورية لا يمكن أن ترد في القوانين. وربما كان الهدف من إصدارها هو تفجير الموقف وعدم حدوث انتخابات في هذا التاريخ، ولهم سوابق في هذا.

وأوضح البابا، أنه عندما تم الضغط عليهم لإصدار قانون الاستفتاء قاموا بنفس العمل وبالتالي لم يحدث استفتاء. حيث أن أي إجراء يمكن أن ينهي عملهم ربما يحاولوا تجاوزه بهكذا طرق .

وتابع أن هناك مسؤولية أيضا على بعثة الأمم المتحدة ورئيستها السابقة ستيفاني وليامز بسبب إصرارها على ضرب المسار الدستوري .