الهنقاري: بوادر تحسن ظهرت بعد استلام تركيا ملف ليبيا

زعم محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أنه هناك بوادر تحسن ظهرت بعد استلام تركيا ملف ليبيا، على حد تعبيره.

وقال الهنقاري في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “يدور في الأروقة رئاسي جديد مع حكومة جديدة لمدة سنة ونص، بعد استحالت قيام خيار انتخابات في وقتها المحددة”، بحسب وصفه.

وأضاف “هذا المشروع لإعطاء فرصة أكبر لتوافق على قاعدة دستورية وتوحيد المؤسسات وخروج المرتزقة بعد ظهور بوادر تحسن في الخلاف الداخلي بعد استلام تركيا ملف ليبيا”، وفقا لادعائه.