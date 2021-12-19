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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 19 ديسمبر 2021

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 19 ديسمبر 2021.
ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تبلغ التقلبات الجوية شدتها اليوم على الشمال الشرقي مصحوبة بدرجات حرارة متدنية وأمطار رعدية جيدة الى غزيرة و هطول حبات البرد واحتمال زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر .

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-
حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لإخر مع إحتمالية سقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الممتدة من مصراتة حتى سرت.
الرياح: شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13- 17) مْ ، ولاتتجاوز ( 11 ) مْ على المرتفعات الجبلية .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: سقوط أمطار رعدية على أغلب المناطق وتكون جيدة إلى غزيرة وسقوط حبات البرد مع احتمال زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (11 – 13) مْ ، ولا تتجاوز (08) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .
الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16 – 20) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً هذا اليوم على السرير وتازربو .
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 19) مْ .

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:03)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:05).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 الجوية يومين 2021 الجوية المركز ليوم الأحد الموافق التنبوات السحب قليلة المدينة السماء السماء قليلة 06 17 18 فليله السماء السماء 05 05 O5 06 طرابلس العزيزية الخمس زلیتن مصرات قلبلة صافية السماء السماء 03 السماء 02 01 السما الزنتان غریان ترهونه بنوید 16 06 القريات 05 05 تتكاثر بنغازي المرج البيضاء شحات 13 04 طبرق 04 04 04 السماء السماء الجغبوب 04 غدامس أوباری ی السماء السماء السماء السماء صافية 6 قليلة 06 السماء صافية 07 06 06 السرير تازربو الكفرة إعداد‏'‏

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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