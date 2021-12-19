التواتي: كلما اقتربنا من الانتخابات فتح أبناء الأبالسة أبواب الجحيم على مصراعيها

أكد الدكتور الجراح عامر التواتي، أنه كلما اقتربنا من الانتخابات فتح أبناء الأبالسة أبواب الجحيم على مصراعيها.

وقال التواتي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “تقول الأسطورة الإغريقية إن «سيزيف» ابن كورنثيا قد خدع الآلهة فغضبت عليه وعاقبته بأن يحمل صخرة عظيمة إلى قمة اعلى جبل في أثينا”.

وأضاف “بمجرد أن يوشك سيزيف على الوصول إلى القمة تسقط تلك الصخرة إلى أسفل الوادي ليعاود سيزيف رحلة العذاب الأبدية من جديد”.

وتابع “لا يختلف حالنا اليوم عن حالة سيزيف؛ حيث يبدو أن آلهة الجحيم وكهنتها قد غضبت علينا وعاقبتنا بالعودة إلى أسفل قاع في الجحيم كلما اقتربنا من التخلص من بعض شياطينهم”.

واستطرد “كلما اقتربنا من الانتخابات على علتها وعيوبها؛ كلما خرج علينا مزيدا من أبناء الأبالسة وبناتها ليفتحوا أبواب الجحيم على مصراعيها مجددا”.