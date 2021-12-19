نتائج زيارة وفد من مجلس النواب إلى تركيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 December, 2021

أعلن وفد مجلس النواب الذي أدى زيارة إلى تركيا نتائج الزيارة والتي منهما تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلسين.

وتضمنت نتائج الزيارة بحسب بيان للنواب العمل على تخفيف معاناة المواطنين عبر تخفيف القيود الإجرائية على الجالية الليبية والطلبة بتركيا وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات ومتابعة المكاتب المعتمدة بالخصوص بما يضمن تخفيض الرسوم على المواطنين وفتح مجال الطيران الليبي وشركات الخطوط الليبية بدون استثناء بين مطار بنينا الدولي ومطار اسطنبول الدولي وفتح خطوط النقل والشحن البحري المباشر مع الموانئ التجارية طبرق وبنعغازي إلى جانب العمل المشترك على إعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي والعمل المشترك على إزالة العقبات المختلفة أمام عودة شركة الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا والشركات بشكل عام لاستكمال اتفيذ تعاقداتها السابقة وأكد أعضاء الوفد الاتفاق على تنفيذ ترتيبات خاصة وخطوات لازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وبين النواب أنهم التقوا خلال الزيارة التي استمرت من 15 إلى 17 ديسمبر الرئيس التركي ورئيس مجلس الأمة التركي واللجان الدائمة (الخارجية، الطاقة والتجارة والصناعة) إلى جانب عقد مباحثات مع لجنة الصداقة البرلمانية الليبية التركية.

وتألف الوفد من النواب فوزي النويري، بدر العقيبي، عيسى العريبي، إدريس المغربي، سالم قنان.