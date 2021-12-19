أمن بنغازي تحرر 17 بنغلاديشي وتقبض على الخاطفين الـ 9 

العنوان – بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة الحدائق تمكن من إلقاء القبض على تشكيل عصابي متكون من 9 أشخاص.

وأوضحت المديرية أن هذا التشكيل المتكون من 6 من الجنسية البنغلاديشية و3 ليبيون بخطف أكثر من 21 شخص من الجنسية البنغلاديشية.

وأضافت أنه بعد شكوى تقدم بها شخص بنغلاديشي الجنسية لمركز شرطة الحدائق بقيام أشخاص مجهولي الهوية بخطف مجموعة بنغلاديشيين واقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

وأكدت مديرية الأمن أن رئيس مركز الحدائق أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط كل من له علاقة بواقعة الخطف.

وأشارت إلى أن معلومات وردت لأعضاء التحريات مفادها قيام شخص بنغلاديشي الجنسية متواجد معهم بالسكن الخاص بهم متعاون مع التشكيل العصابي.

وأكدت المديرية أن أعضاء التحريات قاموا بضبطه وبالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه واعترف بمكان تواجد الأشخاص المخطوفين بإحدى المزارع بالمدينة.

وأفادت أنه تم تكليف أعضاء التحريات بالانتقال إلى المزرعة وبوصولهم تمكنوا من تحرير عدد 17 شخص من الجنسية البنغلاديشية وضبط كل أفراد التشكيل السالف الذكر والانتقال بهم الى المركز.