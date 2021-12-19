📹 البلاد.. ليلى بن خليفة: أخي يتحمل مسؤولية ما يقوم به، والقضاء بتّ في الأمر

قالت المترشحة للانتخابات الرئاسية، ليلى بن خليفة، لبرنامج البلاد مساء اليوم السبت، أن ما يشاع عن أخيها فهمي بن خليفة بخصوص تورطه في عمليات التهريب هو أمر يخصه، مضيفةً أن القضاء حسم الأمر وأصدر حكماً بالإفراج عنه، وبالرغم من ذلك لم يتم الإفراج عنه رغم مضي 5 سنوات على الحكم.

وأضافت بن خليفة أن هناك 98 مترشحاً للانتخابات الرئاسية، ولو تم التدقيق في ملفات عائلات كل منهم لما بقي أحد ضمن قائمة الترشح.

وأكدت بن خليفة أنها تمثل نفسها فقط، وستدافع عن أخيها ضمن القانون طالما أمكنها ذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية