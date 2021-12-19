الفاضلي: تعيين «ستيفاني» مستشارة إعلان صريح عن فشل بعثات الأمم المتحدة

اعتبر فتحي الفاضلي الذي تقدمه قنوات الإخوان بوصفه «محلل سياسي»، أن تعيين ستيفاني ويليامز كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالشأن الليبي إعلان صريح بفشل جميع البعثات التي عينتها المنظمة الأممية.

وقال «الفاضلي»، في منشور له عبر فيسبوك، «تعيين ستيفاني وليامز كمستشارة لغوتيرس يعتبر إعلانا واضحا وصريحا ومباشرا على فشل بعثات الأمم المتحدة إلى ليبيا فشلا ذريعا».

وأضاف أن ذلك أيضا يعد «دليلا على الانقسام الذي يعاني منه ما يسمى بالمجتمع الدولي ومجلس الأمن حول بلادنا».

واختتم بقوله «الفارق الوحيد هو أن هذه المرة شهد شاهد من أهلها، شهد غوتيرس بنفسه عبر هذه الخطوة، وقد كانوا يدركون ذلك منذ زمن طويل».