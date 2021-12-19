بلديات طرابلس تطالب الرئاسي بسحب قرار إقالة مروان

طالب عدد من عمداء بلديات طرابلس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بسحب القرار المتعلق بإقالة آمر المنطقة العسكرية طرابلس عبد الباسط مروان.

وأدانت بلديات أبوسليم، وسوق الجمعة، وحي الأندلس، وعين زارة، وطرابلس المركز، في بيان اطّلعت 218 على نسخة منه القرار الذي وصفته بالعبثي، مشيرة إلى أنه فاقم الوضع وساهم في الإخلال بمعايير الأمن في العاصمة طرابلس.

وحمّلت البلديات المجلس الرئاسي التبعات القانونية للقرار الذي “صدر في وقت حساس” وفق قولها، معتبرة أمن العاصمة خط أحمر يُعد من أولويات حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي.

يُذكر أن المجلس الرئاسي أصدر قراراً بإعفاء عبد الباسط مروان من منصبه آمراً لمنطقة طرابلس العسكرية، وعيّن العميد عبد القادر خليفة بدلاً منه، وفق صلاحياته كقائد أعلى للجيش الليبي.

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