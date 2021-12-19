الكبير: ديوان المحاسبة اتخذ إجراءات أثرت في السيولة

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أن مشكلة السيولة لها علاقة بالانقسام السياسي والانفلات الأمني، موضحًا بأن ديوان المحاسبة اتخذ بعض الإجراءات أثرت في السيولة وفي هروب وعزوف رجال الأعمال من إيداع أموالهم في المصارف التجارية.

وأوضح الكبير إنه في حالة تكاثف الجميع سوف نقضي على هذه الأزمة، مستذكرًا الازمة التي مرت بيها البلاد في 2011 والتي تم حلحلتها عندما تضامنًا، حسب قوله.

وكان تقرير مقدم لرئيس ديوان المحاسبة عام 2018 كشف بالوثائق تورط محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير في علاقات مشبوهة مع التجار.

وأحال التقرير – بحسب مصادر صحفية – للسلطة التشريعية للمساءلة، كما يحيل الشق الجنائي الخاص بالكبير لمكتب النائب العام بتهمة استغلال الوظيفة وتحقيق مكاسب شخصية وللغير.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

