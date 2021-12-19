الداهش: ليبيا ليست أكبر من الجميع

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 December, 2021

قال الكاتب الصحفي الليبي عبد الرزاق الداهش إن ليبيا ليست أكبر من الجميع فلو كانت ليبيا أكبر من الجميع، لما كانت هناك مشكلة في الانتخابات، ولاختار الناس من يكون موظفا لليبيا، لا من ستكون ليبيا موظفة له.

وقال الداهش في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “ليبيا ليست أكبر من الجميع!” إن “ليبيا ليست أكبر من الجميع، هذه هي الحقيقة، أما غير ذلك فهو عاطفي، ينفع للأغاني، واناشيد الاطفال في المدرسة” مضيفا “لو كانت ليبيا أكبر من الجميع لجرى الاستفتاء على الدستور، وصارت لدينا وثيقة نحتكم إليها، كشعب على اختلافاته يريد أن يعيش حياة مشتركة على أرض واحدة”.

وأضاف الداهش “لو كانت ليبيا أكبر من الجميع، لما كانت هناك مشكلة في الانتخابات، ولاختار الناس من يكون موظفا لليبيا، لا من ستكون ليبيا موظفة له”.

وتابع الداهش “المشكلة أن هؤلاء الأكبر، أو الأهم نحن من كبرناهم، بصمتنا، وخوفنا، وعنادنا، وانحيازاتنا على غير بوصلة وطن”.