توقعات مركز الأرصاد الجوية لحالة الطقس

العنوان – طرابلس

توقع مركز الأرصاد الجوية اليوم الأحد أن تبلغ التقلبات الجوية شدتها اليوم على الشمال الشرقي مصحوبة بأمطار رعدية جيدة إلى غزيرة خاصةً على المنطقة الممتدة من المرج إلى درنة.

وأضاف المركز أن هذه الأمطار تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتكون مصحوبة بسقوط حبات البرد التبروري، مع احتمال زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر.

وأشار مركز الأرصاد الجوية إلى أن هذه الأجواء تكون مصحوبة برياح نشطة ودرجات حرارة متدنية تتراوح مابين (11 – 13) درجة مئوية ولا تتجاوز ( 8 ) درجات على مناطق الجبل الأخضر.

وأوضح المركز أن المناطق الممتدة من مصراتة حتى سرت تبقى الاحتمالية واردة هذا اليوم لسقوط أمطار متفرقة.

وأوضح أن درجات الحرارة لبقية مناطق ليبيا مازالت منخفضة نسبياً خاصةً على المرتفعات الجبلية التي لاتتجاوز درجات الحرارة القصوى فيها هذا اليوم (11) درجة مئوية فيما تتراوح على بقية المناطق مابين ( 14 – 18 ) مْ.

وأكد المركز أن درجات الحرارة تبقى منخفضة على أغلب المناطق آخر الليل وفي الصباح الباكر خاصةً على المناطق الجبلية والصحراوية حيث تتراوح مابين ( 1 – 6 ) مْ .