التقلبات الجوية تبلغ شدتها شمال شرق ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من اليوم الأحد.

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى أن التقلبات الجوية ستبلغ شدتها اليوم على الشمال الشرقي، مصحوبة بدرجات حرارة متدنية وأمطار رعدية جيدة إلى غزيرة، وهطول حبات البرد واحتمال زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة:

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة، خاصةً على المناطق الممتدة من مصراتة حتى سرت.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13- 17) مْ، ولا تتجاوز (11) مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: سقوط أمطار رعدية على أغلب المناطق، وتكون جيدة إلى غزيرة وسقوط حبات البرد مع احتمال زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (11 – 13) مْ، ولا تتجاوز (08) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16 – 20) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً هذا اليوم على السرير وتازربو.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17- 19) مْ.

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