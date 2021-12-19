وزارة الداخلية: ضبط 45 مطلوبا على ذمة عدة قضايا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 December, 2021

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 45 شخصا مطلوبا على ذمة عدد من القضايا منها خيانة أمانة “سند أمانة ” وسرقة بالإكراه وتزوير وتجارة الخمور المحلية والمخدرات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن فرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس ضبط خلال الفترة الأخيرة 45 شخصا مطلوبا على ذمة عدد من القضايا منها خيانة أمانة “سند أمانة” وسرقة بالإكراه وتزوير وتجارة الخمور المحلية والمخدرات.

وأكدت وزارة الداخلية إحالة كافة المقبوض عليهم لجهات الاختصاص والنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية حيالهم.