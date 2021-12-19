اتحاد الغرف يدعو إلى اجراء مسح شامل لمشكلات القطاع الخاص

دعا الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة إلى اجراء مسح شامل على مستوى ليبيا للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، بما يمكنه من المساهمة بفاعلية في عملية البناء والتنمية في طكافة المناحي .

واعلن الاتحاد عن تشكيل عدد من الفرق المتخصصة لوضع المقترحات التي تجسد هذه المساهمة وتقديمها للحكومة وتضمينها في كتاب تشمل الاعمال والمشاريع المقترح القيام بها، وذلك حسب وكالة الأنباء الليبية (وال). واكد الاتحاد ان عمل هذه اللجان سيبدأ قريبا لوضع مايتم الاتفاق علية موضع التنفيذ بما يحقق المصلحة العامة للبلاد.

انتخاب فتحي الأمين رئيسا لاتحاد غرف تجارة وصناعة ليبيا

مذكرة تفاهم بين غرفتي التجارة طرابلس وغرب لندن

وزارة الاقتصاد: تكوين قاعدة بيانات للمخزون الاستراتيجي من القمح

وفي الثامن من ديسمبر، جرى انتخاب فتحي الأمين لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في الانتخابات التي أُجريت تحت إشراف وزير الاقتصاد والتجارة، بمقر الاتحاد بالعاصمة طرابلس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا