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الصغير: سنخصص جلسة يوم 27 ديسمبر لإختيار حكومة جديدة لتسيير الأعمال

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بمجلس النواب الهادي الصغير إن تأجيل الانتخابات أصبح أمرًا واقعيًا، داعيًا المفوضية لتحديد موعد جديد لإجرائها.

الصغير وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء أمس السبت، نفى عزمهم على التمديد للحكومة الحالية.

وأضاف: “قررنا عقد جلسة في السابع والعشرين من ديسمبر المقبل برئاسة عقيلة صالح، وستخصص لاختيار حكومة جديدة لتسيير الأعمال”.

وأشار الصغير إلى أن مفوضية الانتخابات تحفظت في تقريرها على خمسة وعشرين مترشحًا للرئاسة، ورفضت الإفصاح عن وثائق مزورة للمرشحين.

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صحيفة المرصد الليبية

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