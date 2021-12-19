التكبالي: الدبيبة قد يتمسك بمنصبه بقوة السلاح

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي، إن حكومة الوحدة التي يقودها الدبيبة ليس لها حظوظ للبقاء بعد 24 من ديسمبر الجاري، شأنها شأن جميع الأجسام الموجودة في المشهد السياسي الحالي.

وأضاف التكبالي في تصريح لصحيفة العرب، أن الدبيبة قد يرفض تسليم السلطة ويستعين بالتشكيلات المسلحة للحفاظ على استمرار حكومته، مؤكداً أن ليبيا تمر بأزمة كبيرة حالياً، بسبب الحكومة التي قد تبقى كحكومة لتسيير الأعمال حتى يُشكّل البرلمان حكومة وطنية، على حدّ قوله.

يُذكر أن نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، أكد في وقت سابق أن الحكومة الحالية هي الحكومة الشرعية، مضيفاً أنها لن تُسلّم السلطة إلا لحكومة منتخَبة.

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