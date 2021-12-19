السايح للأناضول: المفوضية ليست لديها أي مشاكل فنية في إجراء الانتخابات في موعدها 

العنوان – طرابلس

أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الأحد أن المفوضية ليست لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات بموعدها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السايح للأناضول، عقب إعلان رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الانتخابات أن تأجيلها “أمر حتمي”.

وقال السايح: في تصريحات لوكالة الأناضول التركية :”إنه في حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية”.

وأردف: “ليس من اختصاصنا الإعلان عن التأجيل، ومن أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع فما بالك بقرار التأجيل”، دون إضافة تفاصيل.

يشار إلى أن رئيس لجنة البرلمان لمتابعة الانتخابات النائب الهادي الصغير قال اليومين الماضيين إن الانتخابات الرئاسية تأجلت ولا تمديد لحكومة الدبيبة بعد 24 ديسمبر.

وأضاف الصغير في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة المرصد أن حكومة الدبيبة ستكون حكومة لتصريف الأعمال بعد 24 ديسمبر.

وتابع رئيس اللجنة :”اطلعنا على تقارير من المفوضية ومجلس القضاء وتأجيل الانتخابات أصبح حتميًا”.

وأشار إلى أن الجهة التي يجب أن تعلن تأجيل الانتخابات هي المفوضية وجلسة البرلمان للنظر بالتأجيل قد تعقد في 27 ديسمبر.

ولفت إلى أنهم يثقون بالمحاكم ولا يوجد خلل في الأحكام القضائية والقوانين، والمفوضية لديها تحفظ على 25 مرشحا للرئاسة.