العابد يبحث مع نظيره المصري ملف تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة المصرية إلى ليبيا

ليبيا – عقد وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان أمس السبت اجتماعًا مع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد بالعاصمة المصرية القاهرة ؛ وذلك في إطار استكمال عملية الربط الإلكتروني وتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في شهر أبريل الماضي بطرابلس، بحضور أعضاء اللجان الفنية بين البلدين.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل آليات التي تم التوصل إليها فيما يخص عملية الربط الإلكتروني بين ليبيا ومصر، بخصوص تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة المصرية للعمل في ليبيا.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لعدد من الاجتماعات التي عقدت في طرابلس مؤخرًا بعد زيارة الوفد المصري لليبيا.

وكان الوزير أكد في كلمته على ضرورة التقيد بالتسجيل في منصة “وافد” التي أطلقت في منتصف هذا الشهر، وذلك وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في القانون الليبي، خصوصًا في ظل استمرار خطة عودة الحياة.

كما تم التطرق إلى عدد من المشاكل الفنية بخصوص البدء في هذه الآلية الجديدة.

واختتم الاجتماع على أن يتم البدء في استقبال الطلبات عبر الرابط الإلكتروني في اليومين القادمين، للبدء فعلًا بتشغيل المنصة الرقمية وافد.