“واينر” يدعو لاستبعاد المرشحين غير المتوافق عليهم من الانتخابات

قال المبعوث الأمريكي السابق لليبيا جوناثان واينر، إنه يجب عدم السماح للمترشحين غير المتوافق عليهم بخوض الانتخابات المقبلة.

وأضاف واينر في لقاء مع قناة الحرة الأمريكية، أن الانتخابات ستُجرى عندما يقول المجتمع الدولي لكل الأطراف الليبية إنه لا بد من المُضي قُدماً في اختيار الشعب لمسؤوليه، متوقعاً تأجيل الانتخابات لفترة محدودة.

وأشاد واينر بجهود المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز لحلحلة الأزمة الليبية، والتي ورتث وضعاً فوضوياً بعد استقالة كوبيش قبل أسبوعين من موعد الانتخابات، وفق قوله، مؤكداً دعم واشنطن لجهود أداء مهمتها.

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