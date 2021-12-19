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الأرصاد الجوية: تقلبات جوية ودرجات حرارة متدنية وأمطار رعدية 

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

19 ديسمبر، 2021 9:53 ص

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اخبار ليبيا 24

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