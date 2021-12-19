انقطاع الكهرباء عن منازل في المرقب وقصر بن غشير

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 December, 2021

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار عن عدد من المنازل بدائرتي توزيع قصر بن غشير والمرقب جراء سرقة 2130 متر من الأسلاك الكهربائية.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن سرقة أسلاك كهربائية مسافة 2130متر أدى إلى انقطاع الكهرباء على العديد من المنازل مشيرة إلى قيام مجموعة خارجة عن القانون بسرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 1380مترعلى خط القنصل بدائرة توزيع قصر بن عشير، كما قامت مجموعة أخرى بسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 750متر على خط الخزاني بدائرة توزيع الساحل التابعة لإدارة توزيع المرقب ٠