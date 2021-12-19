“السائح”: ليس لدينا مشكلة فنية في إجراء الانتخابات بموعدها

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، أن المفوضية ليست لديها أي مُشكلة فنية في إجراء الانتخابات بموعدها.

وأضاف السائح في تصريح للأناضول أن الإعلان عن تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر لا يدخل ضمن اختصاصات المفوضية، “فمن أصدر أمر التنفيذ هو مَن يُصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع فما بالك بقرار التأجيل”، في إشارة ضمنية لمجلس النواب.

يُذكر أن السائح أكد في تصريحات سابقة أن تحديد موعد الاقتراع يُعد من المسائل الفنية التي تدخل في اختصاص مفوضية الانتخابات، حيث لم تكشف المفوضية بعد عن القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية قبل 5 أيام من الموعد المقرر في 24 ديسمبر.

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