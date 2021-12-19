فؤاد أوقطاي: ليبيا وتركيا تحميان حدودهما ومن المتوقع إجراء انتخابات

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قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في الجمعية العامة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا. إن تركيا وليبيا تحميان حقوقهما ومصالحهما في شرق البحر المتوسط. ​​من خلال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

واوضح أوقطاي في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول أن دعم تركيا لحكومة الوفاق في ليبيا غيّر التوازن على الأرض. ومنع احتلال طرابلس وحدوث مأساة إنسانية جديدة.

في حين أشار في تصريحات إلى الوضع الاقتصادي الليبي مؤكد أن ليبيا انفتحت بفضل دعم تركيا على طريق الحوار والعملية السياسية.

ونوه أوقطاي مخالفا تصريحات الكثيرين بشأن تأجيل الانتخابات قائلا “من المتوقع إجراء انتخابات. وسنواصل عملنا في إطار مذكرة التفاهم التي وقعناها مع الحكومة الشرعية.

يشار إلى أن وفد مجلس النواب الذي زارة دولة تركيا والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وعدد من المسؤولين الأتراك أصدر بيانا لتوضيح أسباب ودعوى الزيارة.

وأوضح الوفد في بيانه أن الزيارة كانت بدعوة رسمية من مجلس الأمة التركي.

في حين أكد أن لهذه الزيارة رسالة استثنائية والأهم توقيتها.

وأكد الوفد أنه توصل في زيارته إلى عدة نقاط منها تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلسين.

في حين نوه إلى أن تركيا تواصل العمل على تخفيف معاناة المواطنين.

وأوضح الوفد أن التخفيف على المواطنين يكون بتخفيف القيود الإجرائية على الجالية الليبية والطلبة بالدولة التركية.

وأفاد وفد مجلس النواب أن الزيارة ساهمت في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات. ومتابعة المكاتب المعتمدة بالخصوص بما يضمن تخفيض الرسوم على المواطنين.