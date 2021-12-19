قرادة: تأجيل الانتخابات سلاح يستخدمه البعض لتصفية الخصوم

قال السفير السابق في الدنمارك و السويد ورئيس اللجنة التنفيذية ‏للمؤتمر ‏الليبي للأمازيغ، إبراهيم قرادة، إن تأخر الإعلان الرسمي عن تأجيل الانتخابات يعكس عدم مهنية المفوضية العليا للانتخابات، وفشلها في إتمام الإجراءات والاشتراطات.

وأضاف «قرادة» في تصريحات نقلها موقع «أصوات مغاربية» أن تأخر إعلان تأجيل الانتخابات يبُين عدم تحمل مجلس النواب لمسؤوليته السياسية والقانونية.

واعتبر أن عدم المصارحة بتأجيل الانتخابات ليس تجنبًا فقط لردة فعل الشعب، بل هو للبحث عن قربان يتم إلباسه أسباب التأجيل وهو ما يفسر الاشكاليات الأمنية الأخيرة في كل من طرابلس وسبها.

وذكر أن تأجيل الانتخابات يتم استخدامه حاليا كسلاح، لتصفية الخصوم عند البعض ومحاولة أطراف سياسية تجهيز طبخة سياسية جديدة تتجه نحو تشكيل حكومة جديدة وربما حتى رئاسة بديلة بالتوازي مع تصاعد تجميد النشاط السياسي لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.