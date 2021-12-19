الحافي: النويري خاطبنا بعدم تنفيذ قانون إعادة هيكلة القضاء 

العنوان – طرابلس

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي إن رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري خاطبه بعدم تنفيذ قانون مجلس النواب بشأن إعادة هيكلة القضاء.

وأوضح الحافي في تصريحات صحفية إن خطاب النويري جاء فيه أن القانون رقم 11 الخاص بإعادة هيكلة القضاء لا يوجد لديه أي مرجعية أو سند قانوني.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن النويري طالبنا بعدم تنفيذ القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاحترازية المتبعة في مثل هذه الحالات بشكل عاجل.

وكان مجلس النواب أصدر الثلاثاء الماضي قانوناً لتغيير رئاسة المجلس الأعلى للقضاء المنوط به عملية الفصل في الطعون ضد المترشحين للانتخابات الرئاسية والاستئناف عليها.

وفي مقره بالعاصمة طرابلس عقد المجلس الأعلى يوم الثلاثاء الماضي للقضاء اجتماعه الاستثنائي مكتمل النصاب برئاسته الجديدة.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات تتعلق بالشأن القضائي ووضع المجلس القانون رقم 11 لسنة 2021 موضع التنفيذ والتطبيق حيث ترأس المجلس المستشار رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية مفتاح القوي. ونائب رئيس المجلس المستشار النائب العام الصديق الصور والمستشارين أعضاء المجلس.