ليبيا تسجل 9 وفيات بكورونا و120 حالة إصابة حرجة

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 726 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و9 وفيات، بحسب الإحصائيات التي أوردها ضمن التحديث اليومي للوضع الوبائي.

وأشار المركز الوطني إلى رصد 120 إصابات في حالة حرجة، في حين بلغ عدد الحالات المتعافية 920 حالة.

واستقبل المركز، عبر مختبراته الموزعة بمختلف مناطق البلاد، 5,364 عينة، ظهرت بينها 726 حالة إيجابية، بنسبة إصابات بلغت 13.5%، وفقاً للبيان.

وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، منذ بدء حملات التلقيح، 1,819,291 شخصاً، فيما حصل 781,927 شخصاً على الجرعة الثانية.

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