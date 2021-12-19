امنينة: هناك اتجاه ينساب في جميع الاتجاهات نحو تجميد انتخابات الرئاسة

بنغازي 19 ديسمبر 2021 (وال) _ قالت مدير مركز وشم لدراسات المرأة دكتورة عبير امنينة، أن هناك اتجاه ينساب في جميع الاتجاهات نحو تجميد انتخابات الرئاسة.

وذكرت امنينة، عبر منشورها على فيسبوك أمس السبت، “أنه في اللقاء الذي كان لنا مع السيدة وليامز، كان هناك عرضاُ للتوقعات المرتابة للقادم والرؤى المختلفة للمشهد الليبي”.

وأشارت امنينة إلى أن “ستيفاني” حاولت أن تستوضح بعض الأفكار، ولم تصرح بأي شيء، إضافة إلى إشادة وليامز بعمل اللجنة 5+5، وكذلك بوزيرة العدل.

ونوهت امنينة إلى أن وليامز أشارت إلى اللقاءات بين الحبري والكبير لتوحيد المصرف، وأنها نفت تماماً الأخبار التي تتداولها وسائل الأعلام، المتعلقة بتجهيزها لقائمة من عدة اسماء لتطبيق العقوبات عليها.

وأضافت امنينة:” في النهاية إستاءت ستيفاني من عدم نشر التقرير الدولي حول المصرف المركزي، وابتسمت عندما ذكرت أن بادي نعتها بالصرصور” .

وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، وصلت إلى مدينة بنغازي يومالجمعة ، والتقت بعدد من الفعاليات في المدينة .

وذكرت ستيفاني في تغريدة على حسابها الخاص عبر تويتر:”وصلتُ إلى بنغازي اليوم لمواصلة مشاوراتي مع الأطراف الليبية، بمن فيهم ممثلو المؤسسات الرئيسية والجهات الفاعلة السياسية والأمنية وكذلك المجتمع المدني.

و في مقر الأمم المتحدة في بنغازي، التقيت مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والنشاطات النسائية، حيث كانت العملية الانتخابية محور النقاش، لكنهم استعرضوا أيضًا مقترحات حول الإصلاحات الاقتصادية، والمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، واللامركزية وتطوير نظام الحكم، علاوة على زيادة مشاركة المرأة في المناصب الحكومية رفيعة المستوى، والتصدي للتحديات التي تمنع المرأة من الانخراط في الشؤون العامة.” . (وال _ بنغازي) ف م / ه ع

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