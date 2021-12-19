أبو جناح: نسعى لرفع مستوى معيشة المواطن وتلبية احتياجاته

تفقد رئيس الحكومة المكلف «رمضان أبو جناح»، بلدية باطن الجبل رفقة وفد حكومي للوقوف على احتياجات المنطقة الإدارية والخدمية.

وقال بيان صادر عن الحكومة: “ضم الوفد كلاً من وزيري الشباب والبيئة، وعددا من الوكلاء الحكوميين من بينهم وكلاء وزارات التربية والتعليم والزراعة والتخطيط والبيئة والداخلية، بالإضافة إلى مدير إدارة المشروعات في جهاز مصلحة الطرق والجسور وبعض مدراء الإدارات والهيئات والمصالح”.

وأضاف البيان “عقد رئيس الحكومة المكلف خلال الزيارة اجتماعاً موسعاً بعميد وأعضاء المجلس البلدي لباطن الجبل، وعدد من أعيان مناطق باطن الجبل ونشطاء بالمجتمع المدني وبحضور مجموعة من أهالي البلدية”.

وتابع “استمع الوفد الحكومي خلال الاجتماع لعدد من المقترحات والتوصيات التي من شأنها متابعة إنجاز المشروعات في المنطقة، وكذلك توفير الاحتياجات الضرورية ووضع الحلول المناسبة لها”.

وطالب أبو جناح خلال الاجتماع بضرورة الوقوف على الاحتياجات الأساسية لأبناء مناطق باطن الجبل وكذلك حل كافة الإشكاليات والصعوبات التي تعرقل تنفيذ المشروعات والتنمية، مؤكدا أهمية إنشاء وصيانة الطرقات العامة والمباني الإدارية والخدمية في البلدية، ووعد بالتزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للبلدية.

وقال “نسعى جاهدين للرفع من مستوى معيشة المواطن وتلبية احتياجاته الأساسية، ودعم المسار التنموي والوقوف على المصالح العامة التي تعاني من انعدام الدعم وعلى رأسها المستشفيات ومحطات الكهرباء والمرافق التعليمية والصحية”.