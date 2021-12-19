المنفي يصل طرابلس قادما من تركيا

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد للعاصمة الليبية طرابلس قادما من تركيا.

وكان المنفي شارك أمس السبت، في الافتتاح الرسمي للقمة الثالثة للشراكة التركية – الإفريقية، التي استضافتها مدينة إسطنبول التركية، تحت شعار “تعزيز الشراكة من أجل التنمية والازدهار المشترك”، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وألقى رئيس المجلس الرئاسي، كلمة في الافتتاح الرسمي للقمة، أكد فيها أنه يطمح إلى أن تلعب ليبيا دوراً أكبر في تطور العلاقات التركية الإفريقية، نظراً لموقعها الجغرافي، باعتبارها من أهم البوابات البحرية للقارة الإفريقية.

وأشار في كلمته أمام القمة، إلى الظروف الدقيقة التي مرت بها ليبيا في هذه المرحلة الحساسة، داعياً إلى بذل مزيد من الجهد لتعزيز استقرار ليبيا، من خلال دعم السلطة السياسية المؤقتة القائمة، المتمثلة في المجلس الرئاسي، لإنجاز الاستحقاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية المناطة به، وفقاً لخارطة الطريق المعتمدة من قبل لجنة الحوار السياسي في جنيف.