عطل في دوائر خطوط سيدي منصور يتسبب في انقطاع الكهرباء على مناطق عدة 

العنوان – بنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد أن عطل في دوائر خطوط 30 ك.ف سيدي منصور تسبب إطفاءً على مناطق عدة.

وأوضحت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أن العطل تسبب في انقطاع الكهرباء على مناطق برسس – المبني – دريانه – قصر الطويل – سيدي منصور.

وأشار الشركة لى أن عناصر إدارة صيانة الخطوط الهوائية بنغازي يبذلون أقصى جهدهم لإعادة التيار الكهربائي وإصلاح الخطوط المتهالكة.

يشار إلى أن ليبيا تعاني منذ سنوات من أزمة انقطاع التيار الكهربائي رغم صرف مبالغ كبير ورغم الوعود الكثيرة بحل هذه الأزمة لكن لم يتم تنفيذ أيًا منها حتى الآن.