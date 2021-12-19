مديرية أمن بنغازي: تحرير 17 بنغاليًا من قبضة تشكيل عصابي

ليبيا – ألقى مركز شرطة الحدائق التابع لمديرية أمن بنغازي أمس السبت القبض تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص قاموا بخطف أكثر من 21 شخصًا من الجنسية البنغالية.

مديرية أمن بنغازي أوضحت في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن عملية القبض جاءت عقب تلقيها شكوى تقدم بها شخص بنغالي الجنسية لمركز شرطة الحدائق، مفادها قيام أشخاص مجهولي الهوية بخطف مجموعة من الجنسية البنغالية واقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

وأشارت المديرية إلى أن رئيس المركز أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط كل من له علاقة بواقعة الخطف.

وأضاف البيان: “إن معلومات وردت لأعضاء التحريات مفادها قيام شخص بنغالي الجنسية موجود مع المخطوفين بالسكن الخاص بهم بالتعاون مع التشكيل العصابي وتسهيل عملية دخولهم، وبعد ضبطه والتحقيق معه اعترف بما نسب إليه واعترف بمكان تواجد الأشخاص المخطوفين بإحدى المزارع بالمدينة”.

مديرية أمن بنغازي قالت في بيانها: إنه تم تكليف أعضاء التحريات بالانتقال إلى المزرعة وتحرير 17 شخصًًا من الجنسية البنغالية وضبط كل أفراد التشكيل العصابي والانتقال بهم إلى المركز”، مؤكدة اتخاذهالكافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطين وإحالتهم للنيابة العامة.