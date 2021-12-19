ليبيا تتراجع في مؤشر الأمن الصحي العالمي

أصدرت مجلة الإيكونومست العالمية مؤخراً بالتعاون مع مستشفى جونز هوبكنز ومؤسسات أخرى، مؤشر الأمن الصحي العالمي، والذي يقيس مدى استعداد دول العالم للأوبئة والأمراض، وجاءت ليبيا في المركز 172 من أصل 195 دولة شملها المؤشر، وحصلت على 25.3 نقطة، بينما كانت في مؤشر العام الماضي في المركز 168 وحصلت على 25.7 نقطة واحتلت المركز 43 من أصل 54 دولة أفريقية في المؤشر، بينما أكد التقرير أن معدل النقاط كان 38.9 من أصل 100.

ويعتمد مؤشر الأمن الصحي على مجموعة من المؤشرات الفرعية، أولها مؤشر الوقاية من ظهور الأمراض الذي حصلت فيه ليبيا على 11.1 نقطة، ومؤشر اكتشاف الأوبئة 28.3 نقطة ومؤشر سرعة التجاوب مع الأوبئة الذي حصلت فيه على 31.1 نقطة، ومؤشر النظام الصحي الذي حقق فيه 13 نقطة.

وبحسب التقرير فإن كلَ دول العالم ما زالت ليست جاهزة بشكل كامل لمواجهة الأوبئة في المستقبل، ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه العالم انتشار متحور “أوميكرون” في عدد من دول العالم ومصدره جنوب أفريقيا، وقد أعاد هذا المتحور سريع الانتشار إلى أذهاننا بداية الجائحة التي ما زال العالم يعيشها.

وتصدّرت الولايات المتحدة الأمريكية المؤشر وحصلت على 75.9 نقطة من أصل 100، بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت من أكثر الدول التي تضررت بسبب فيروس كورونا وكانت من أكثر الدول خسارة للضحايا. وجاءت أستراليا في المركز الثاني 71.1 نقطة، وثالثًا فنلندا 70.9 وفي المركز الرابع كندا 69.8 نقطة وخامسًا تايلاند 68.2.

وعلى صعيد الدول العربية فكانت قطر في الصدارة وحلت في المركز 49 عالميًا، وثانيًا جاءت السعودية في المركز 61 عالميًا، وثالثًا الأردن في المركز 66 عالميًا، ورابعًا الإمارات (80 عالميًا) وخامسًا عمان (81 عالميًا) وسادسًا الكويت (88 عالميًا) وسابعًا البحرين (92 عالميًا) وثامنًا المغرب (108 عالميًا) وتاسعًا لبنان (111 عالميًا) وعاشرًا تونس (123 عالميًا).

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