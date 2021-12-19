وال| مطالبات بضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها في 24 ديسمبر

بنغازي 19 ديسمبر 202 (وال) _ طالب عدد من النشطاء والمرشحين للانتخابات في بنغازي، بضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها في 24 ديسمبر.

هذا وجاء ذلك، عقب اجتماعات أجراها عدد من المرشحين والنشطاء في المدينة أمس السبت، بدعوة من المرشح البرلماني المعتصم دخيل، حيث أصدروا بيانا طالبوا فيه بمعاقبة معرقلي العملية السياسية.

وحمل النشطاء بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والحكومة، مسؤولية تأجيل الانتخابات والدخول بالبلاد في حالة فراغ سياسي وفوضى حسب وصفهم.

وشددوا على ضرورة الإلتزام بخارطة الطريق، لإنهاء حالة الإنقسام السياسي، ونددوا بما وصفوه بمحاولة الالتفاف على إرادة الشعب الليبي.

وأكد النشطاء على أن المطالبين بالانتخابات سيبدؤون مظاهرات، مطالبة بالانتخابات وتهدف لإسقاط الأجسام السياسية الحالية، حتى الوصول إلى عصيان مدني كامل وإسقاط جميع الأجسام السياسية الموجودة في المشهد. (وال _ بنغازي) ف م / ه ع

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