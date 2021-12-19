ليبيا الان

قائد الضفادع البشرية التركية: قدمنا لليبيين تدريبات في الدفاع تحت الماء

تم النشر منذُ 36 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال النقيب محمد يلدرم، قائد فريق الضفادع البشرية التركية، إن القوات التركية توفر تدريبات للقوات الليبية حاليًا في الدفاع الأساسي والدفاع تحت الماء، وتفكيك المواد المتفجرة، وصيانة الأجهزة البحرية واستخدامها.

وأضاف «يلدرم»، في تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية، أن القوات التركية تقدم أيضا للقوات الليبية دورات تدريبية في الغوص وتدريبات الضفادع البشرية، والملاحة والإبحار.

وذكر أن التدريبات الحالية في قاعدة الخمس لا تزال تجري على قدم وساق، وأنهم قدموا حتى الآن 75 نوعا مختلفا من الدورات التدريبية النظرية والعملية.

 

الوسوم

الساعة24 الضفادع البشرية التركية القوات البحرية التركية ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك