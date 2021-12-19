قائد الضفادع البشرية التركية: قدمنا لليبيين تدريبات في الدفاع تحت الماء

قال النقيب محمد يلدرم، قائد فريق الضفادع البشرية التركية، إن القوات التركية توفر تدريبات للقوات الليبية حاليًا في الدفاع الأساسي والدفاع تحت الماء، وتفكيك المواد المتفجرة، وصيانة الأجهزة البحرية واستخدامها.

وأضاف «يلدرم»، في تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية، أن القوات التركية تقدم أيضا للقوات الليبية دورات تدريبية في الغوص وتدريبات الضفادع البشرية، والملاحة والإبحار.

وذكر أن التدريبات الحالية في قاعدة الخمس لا تزال تجري على قدم وساق، وأنهم قدموا حتى الآن 75 نوعا مختلفا من الدورات التدريبية النظرية والعملية.