الوطنية للنفط: قرارات عون بإيقاف صنع الله “باطلة” 

العنوان – طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن هيئة الرقابة الإدارية قضت ببطلان قرار وزير النفط محمد عون بإيقاف رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله عن العمل بتاريخ 14 أكتوبر.

وأوضحت المؤسسة أن هيئة الرقابة الإدارية هي أعلى سلطة رقابية في البلاد اعتبرت أن هذا القرار مخالف لصحيح القانون وأنه والعدم سواء وذلك نظرا لصدوره من غير مختص.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في عدة مناسبات بطلان هذه القرارات المعيبة التي يصدرها الوزير بدوافع شخصية أكثر من مهنية.

وأفادت المؤسسة أن هذه القرارات تنم عن قصور كبير وعدم فهم للقانون المنظم لمؤسسات الدولة والذي حدد صلاحيات الجميع دون استثناء.

وأشارت إلى أن وزير النفط مُصِر على تعدي صلاحياته وممارسة سياسة التضليل لغرض التشويش على عمل المؤسسة الوطنية للنفط والتي استطاعت أن تحقق أعلى الإيرادات المالية لخزينة ليبيا في ظل شح الميزانيات ونقص موارد التمويل اللازمة.

وشددت المؤسسة الوطنية للنفط على احتفاظها بحقها القانوني في الدفاع عن مواقفها الرامية الى استمرار الإنتاج وتحقيق أعلى الإيرادات لدعم الاقتصاد الوطني.

وذكت أنها لن تسمح لأيًا كان باختراقها أو تسييسها أو جرها من مناطق الحياد التي التزمتها لسنوات، وأنها ستتصدى للواهمين بكل حزم وقوة وفق ما يخوله القانون المحلي والدولي.