السايح لـ الاناضول: في حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية

ليبيا – أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أن المفوضية ليست لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات بموعدها.

وجاء ذلك في تصريح أدلى به السايح لوكالة “الأناضول” التركية اليوم الأحد عقب إعلان رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الانتخابات أن تأجيلها أمر حتمي.

وقال السايح: “فنيًا ليست لدينا أي مشكلة في إجراء الانتخابات في موعدها”.

وأضاف أنه في حال تأجيل الانتخابات، فإن مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية.

وأردف: “ليس من اختصاصنا الإعلان عن التأجيل، ومن أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع، فما بالك بقرار التأجيل”، دون إضافة تفاصيل.

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