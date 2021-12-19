الصور يطالب الكبير بالإلتزام بحكم محكمة البيضاء الابتدائية

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طالب النائب العام الصديق الصور في رسالة وجهها الأحد إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بضرورة بتنبيه مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني. التقيد بالأمر الولائي الصادر عن محكمة البيضاء الابتدائية. القاضي بانعقاد الجمعية العمومية التي انتهت بتغيير مجلس إدارة المصرف.

ودعا الصديق الصور مجلس إدارة المصرف التجاري الذي يرأسه عبد الوهاب أحمد محمد. بضرورة الالتزام بالأحكام الناظمة لتكوين الجمعيات العمومية واجتماعاتها. وبالأخص تحديد مكان الاجتماع. بالمقر الرئيسي للمصرف بمدينة البيضاء.

واوضح أن المراسلة تأتي لاستناد المجلس على إفادة من قبل مدير مكتب السجل التجاري العام. ضرب من ضروب النزاع وتنكب عن تنفيذ الأمر الولائي الصادر عن المحكمة”.

يُذكر أن محكمة البيضاء الابتدائية أصدرت أمراً ولائياً مشمولاً بالنفاذ المُعجّل بدعوة الجمعية العمومية للمصرف التجاري الوطني. بالانعقاد في مقره الرئيس بمدينة البيضاء في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ صدور الأمر. بتاريخ 16 ديسمبر الجاري.

وفي شأن أخر قال نائب مدير مركز المناهج التعليمية، محمود الوندي، أن “النائب العام فتح تحقيقًا في ملابسات تأخر توريد الكتاب المدرسي”.

وأوضح الوندي أنه تم استدعائه من قبل مكتب النائصلاحياته. للتحقق فيما يُتداول عبر وسائل الإعلام بخصوص تأخر الكتاب المدرسي. في حين أرجع تأخر الكتاب المدرسي إلى تجريد المركز من صلاحياته.

في حين أشار إلى أنه تم إحالة صلاحية توريد الكتاب. إلى وزارة التربية والتعليم من قبل وزارة التخطيط.

الوندي تابع: “حتى لو أعيد الاختصاص للمركز، فمن الصعب أن يُورّد الكتب في فترة قريبة، إلا إذا تدخلت الحكومة”.

في حين أكد الوندي أن المتوفر في مخازن الكتاب المدرسي من السنوات السابقة لا يفي إلا بـ 10% من الاحتياج.