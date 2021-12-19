ليبيا ومصر وتفاهمات حول عملية الربط الإلكتروني

أقيم في القاهرة اجتماع بين وزير العمل والتأهيل، علي العابد، ونظيره وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، وذلك من أجل استكمال عملية الربط الإلكتروني تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة في أبريل الماضي بطرابلس.

وبحث الاجتماع آليات الربط الإلكتروني بين ليبيا ومصر، لتنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة المصرية للعمل في ليبيا، بالإضافة إلى المشاكل الفنية بخصوص الآلية الجديدة، واختتم الاجتماع بالكشف عن البدء في استقبال الطلبات عبر الرابط الإلكتروني في اليومين القادمين للبدء بتشغيل منصة وافد الرقمية.

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