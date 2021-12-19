الكحيلي: المفوضية تتخوف من إعلان تأجيل الانتخابات

اعتبر عضو مجلس النواب الصادق الكحيلي، أن المفوضية العليا للانتخابات لديها تخوفات من ردود ردود أفعال معينة في حال الإعلان مصير الانتخابات بالتأجيل.

الكحيلي، وفي تصريحات صحفية قال إن من الواضح أن مفوضية الانتخابات لديها تخوّف من ردود أفعال معين”، في إشارة إلى إعلان تأجيل الانتخابات.

وأكد الكحيلي أن أعضاء مجلس النواب لم يتلقوا أي دعوة لانعقاد جلسة للنواب، مبديًا توقعه بأن يكون تحديد موعد الجلسة بعد 24 ديسمبر الجاري، على حد قوله.

وأوضح، الكحيلي أن من مسؤوليات المفوضية ومن خلال تواصلها مع بقية شركائها في العملية الانتخابية، الخروج والإعلان عن تأجيل الانتخابات.

وأكد الكحيلي أن المفوضية هي من أبدت موافقتها على التاريخ المحدد من لجنة الحوار، وهو 24 ديسمبر، وأنها أكدت قدرتها على إجراء الانتخابات بعد حصولها على القوانين من مجلس النواب، على حد قوله.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

