العلاقي: ماذا استفاد البرلمان من سحب الثقة من حكومة الدبيبة؟

أبدى وزير العدل الأسبق في المجلس الانتقالي، محمد العلاقي، تعجبه من البرلمان منذ سحب الثقة من حكومة الدبيبة، متسائلا: “ماذا استفاد البرلمان من سحب الثقة من حكومة الدبيبة؟”.

وقال العلاقي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “السؤال الذي يطرح نفسه بحق. ماذا استفاد البرلمان من سحب الثقة من حكومة الدبيبة؟”.

وأضاف “لماذا سحب الثقة اصلا؟ إذا كان لا ينوي تشكيل حكومة جديدة. اتحدث عن التخبط الإداري فقط”.

وفي شهر سبتمبر الماضي، قرر مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، وقتها: “إنه جرى سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الأصوات، بواقع 89 من أصل 113 نائبا حضروا الجلسة”.