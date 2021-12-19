افحيمة: البرلمان ليس معنيًا بالإعلان عن تأجيل الانتخابات قبل انقضاء الموعد المعلن 

العنوان – طبرق

قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة اليوم الأحد، إن البرلمان ليس معنيًا بالإعلان عن تأجيل الانتخابات قبل انقضاء الموعد المعلن عنه سابقا.

وأضاف افحيمة في منشور عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” :”لجنة الـ 75 بمساعدة البعثة هي من أعلنت موعد 24 ديسمبر كموعد سياسي مفترض لإجراء الانتخابات في ليبيا”.

وأشار النائب إلى أن مفوضية الانتخابات بدورها أعلنت مقدرتها الفنية على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ وهي التي عليها أن تعلن تعذر قيامها بذلك إذا كان قد تعذر عليها بالفعل”.

ولفت افحيمة إلى أنه بعد انقضاء الموعد المحدد سيكون للبرلمان موقفا يعلن فيه حزمة من الإجراءات حيال ذلك.

وأكد أن البرلمان لن يعلن عن تأجيل الانتخابات ولكنه سيجتمع بعد 24 ديسمبر ليعلن عن تعذر إجراءها في حال تعذر ذلك بالفعل وقد يعلن لليبيين الأسباب الواردة في تقارير الجهات المعنية بتنظيم الانتخابات وعلى رأسها المفوضية العليا للانتخابات ويضع جميع المؤسسات أمام مسؤولياتها.

وختم النائب منشوره بالقول :”كما سيشمل هذا الإعلان حزمه من الإجراءات سيتم الإفصاح عنها في حينها”.

وأعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الأحد أن المفوضية ليست لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات بموعدها.

وقال السايح: في تصريحات لوكالة الأناضول التركية :”إنه في حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية”.

وأردف: “ليس من اختصاصنا الإعلان عن التأجيل، ومن أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع فما بالك بقرار التأجيل”، دون إضافة تفاصيل.