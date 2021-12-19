الأرصاد الليبية: الثلوج تغطي الجبل الأخضر وأمطار محتملة على المنطقة الوسطى

أظهرت صورا نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، تغطية الثلوج لعدد من المناطق في منطقة الجبل الأخضر.

وأكد النشطاء الذين نشروا الصور أن الثلوج تغطى بشكل كامل منطقة بلقس التي تقع جنوب شرق منطقة الفائدية جنوب مدينة البيضاء بارتفاع تقدر من 850 : 880 مترا عن مستوى سطح البحر.

ونشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من اليوم الأحد، مشيرا إلى أن التقلبات الجوية ستبلغ شدتها اليوم على الشمال الشرقي، مصحوبة بدرجات حرارة متدنية وأمطار رعدية جيدة إلى غزيرة، وهطول حبات البرد واحتمال زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر.

وقال بيان صادر عن المركز: “إن المنطقة الواقعة من رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة – جبل نفوسة، ستتكاثر بها السحب من حين لآخر مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة، خاصةً على المناطق الممتدة من مصراتة حتى سرت، على أن تكون حركة الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة”.

وأضاف البيان “المناطق الواقعة من الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده، ستتعرض لسقوط أمطار رعدية على أغلب المناطق، وتكون جيدة إلى غزيرة وسقوط حبات البرد مع احتمال زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر”.

وتابع “المناطق الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، ستكون فيها الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على أن تظهر السماء صافية بقليل من السحب”، محذرا من أمطار رعدية جيدة إلى غزيرة، ودرجات حرارة متدنية على شمال شرق البلاد، مؤكدًا أن التقلبات الجوية تبلغ شدتها اليوم الأحد على هذه المنطقة.